SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente alle prime ore del 19 gennaio in Riviera.

Un’auto, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, è finita fuori strada in viale dello Sport all’altezza di Tigotà.

Sul luogo 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi. La persona a bordo del mezzo è stata portata in ospedale per le cure mediche e accertamenti.

