PORTO SANT’ELPIDIO – Blitz contro il traffico di sostanze stupefacenti sul territorio da parte degli agenti della Questura di Fermo. Il 17 gennaio, personale della Polizia, ha arrestato un 40enne a Porto Sant’Elpidio dopo un intenso servizio di pedinamento e appostamento.

I poliziotti hanno notato che all’interno della bottega dell’uomo fermato si verificava un via vai di persone sospette. Dopo alcune indagini gli agenti hanno deciso di irrompere nel negozio. In una mensola sono state rinvenute delle scatole contenenti cocaina e hashish. Trovato, inoltre, materiale per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato sequestrato.

Il 40enne è stato arrestato e al termine delle formalità di rito sono stati disposti i domiciliari.

