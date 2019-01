Per consentire l’esecuzione di lavori, dalla mattina di lunedì 21 gennaio alla sera di venerdì 25. A comunicarlo, con una nota, il Comune di San Benedetto nella giornata di oggi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire l’esecuzione di lavori, dalla mattina di lunedì 21 gennaio alla sera di venerdì 25 sarà chiuso al transito il sottopasso ferroviario tra Via Matilde Serao e la rotonda Roncarolo in Viale dello Sport.

A comunicarlo, con una nota, il Comune di San Benedetto.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 83 volte)