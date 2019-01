SAN BENEDETTO DEL TRONTO- La conferenza dei sindaci piceni sul nuovo ospedale sarà spostata. Inizialmente la riunione si doveva tenere il 22 gennaio al Piceno Consid alle ore 10 ma la contemporanea organizzazione di un seminario del Ciip sulla crisi idrica alla stessa ora sta facendo cambiare i piani.

Il presidente della conferenza Sanità, il sindaco di Folignano Angelo Flaiani, ha infatti ricevuto delle richieste di spostamento (alcune ufficiali) da parte di sindaci che vogliono presenziare al convegno indetto da consorzio idrico, visti i problemi piuttosto attuali che stanno attanagliando molti comuni.

La riunione sul nuovo ospedale, in ogni caso, non dovrebbe essere spostata tanto in là. La data più probabile è il 7 febbraio.

