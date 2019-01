Mancava solo il transfert del Napoli che adesso è arrivato. Il terzino sinistro probabilmente rappresenta l’ultimo colpo in entrata per i rossoblu che non dovrebbero fare altre operazioni in questa finestra di mercato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da due giorni si allena con la squadra ma fino ad ora la Samb non era riuscita a ufficializzare l’operazione Luigi D’Ignazio visto che mancava la firma del Napoli, proprietario del cartellino, sul trasferimento del terzino sinistro 20 enne che negli ultimi sei mesi ha vestito la casacca del Bari.

D’Ignazio si trasferisce in Riviera in prestito secco fino a giugno e probabilmente rappresenta l’ultimo colpo in entrata per i rossoblu che non dovrebbero fare altre operazioni in questa finestra di mercato

