GROTTAMMARE – Torna all’asta l’area edificabile a destinazione residenziale sita a Zona Ascolani. Dopo più di un appello andato a vuoto, l’Amministrazione rilancia l’avviso pubblico per la vendita del terreno in via Salvo D’Acquisto a Grottammare, precedentemente legato al progetto di costruzione di un polo scolastico.

L’area misura 1270 metri quadrati di superficie, dai quali sono ricavabili 4 mila metri cubi di volumetria. L’importo a base d’asta per l’alienazione è di 492.787,68 euro. Le offerte vanno presentate entro il 29 gennaio.

Il bene in questione rientra nel Piano delle alienazioni immobiliari per l’anno 2018. L’aggiudicazione sarà definitiva, ad unico incanto, e verrà fatta a favore del concorrente che presenti l’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello a base d’asta.

L’asta si terrà nella Sala di rappresentanza del comune di Grottammare in data 30 gennaio 2019, con inizio alle ore 10.

La domanda per la partecipazione alla gara va redatta in bollo da 16 euro. All’offerta dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile dell’importo pari al 10% del prezzo proposto, intestato al Comune di Grottammare, a titolo di deposito cauzionale infruttifero che verrà restituito ai non aggiudicatari entro 15 giorni dalla conclusione della gara.

Ulteriori dettagli sulle modalità di presentazione dell’offerta sono contenuti nella versione integrale dell’avviso, consultabile on line, dalla pagina principale del sito www.comune.grottammare.ap.it.

Le relative informazioni possono essere richieste al personale degli uffici Gestione del Patrimonio (sede distaccata centro storico, via Palmaroli 5), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

