SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si chiama “Meet, Test & Treat” ed è la campagna di diffusione di test rapidi e gratuiti in strada per la diagnosi di HIV ed epatite C che la Croce Rossa Italiana e la sua agenzia per le tossicodipendenze Villa maraini stanno portando avanti in tutto il Paese.

Una tappa importante sulle malattie sessualmente trasmesse che la Cri e Villa Maraini perseguono da anni, grazie anche al contributo dei Giovani e all’esperienza pilota del Comitato di Roma Area Metropolitana.

In questi ultimi anni, la Croce Rossa ha raddoppiato il proprio impegno, sviluppando attività concrete nei territori, con un approccio volto alla tutela della persona e al superamento di qualsiasi stigma e pregiudizio. È proprio alle persone in estrema marginalità sociale-con i loro tanti e diversi bisogni- che è rivolta prioritariamente la campagna “Meet, Test & Treat”, per individuare i soggetti che hanno contratto il/i virus, ma soprattutto per indirizzarli successivamente verso il percorso terapeutico, che nel caso dell’epatite C può portare alla completa guarigione. Questo significa fare la differenza, salvando la vita delle persone e rallentando la diffusione del contagio.

DOVE E QUANDO

Il servizio di pre-screening torna il giorno 18 gennaio dalle ore 23 sul lungomare di San Benedetto nelle vicinanze della discoteca Kontiki che si è resa di nuovo disponibile nell’ospitare l’evento. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

