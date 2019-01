SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento, domenica 20 gennaio al Concordia con «Gretel e Hänsel» messo in scena dal Teatro delle Briciole, secondo titolo del cartellone di teatro ragazzi “Domenica in Famiglia” realizzato da Comune e AMAT con il contributo del MiBAC e della Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto,

«Gretel e Hänsel» è un progetto di Emanuela Dall’Aglio interpretato dalla stessa autrice con le musiche di Mirto Baliani e la regia Baliani e Dall’Aglio. Le luci sono di Yannick De Sousa Mendes, assistente scenografa Jessica Graiani.

«Parlare di paura con i bambini è sempre emozionante – scrivono Dall’Aglio e Baliani –. La temiamo e al tempo stesso la cerchiamo, a conferma del nostro coraggio. In questa fiaba incontreremo il buio della notte, un bosco pieno di rumori, dove i rami mossi dal vento sembrano strane creature e dove una strega cattiva ha costruito la sua casa. Questa è una storia di fame e di miseria, è il racconto di chi non ha nulla, è il riscatto di due fratelli e la loro sfida contro le difficoltà. Che cosa è la povertà? Affronteremo l’argomento in maniera scientifica per capire cosa vuole dire non possedere niente. La fiaba narra di due bambini che vengono abbandonati, come poteva accadere nelle famiglie più povere, nei lontani periodi di carestia. I protagonisti, spaventati e soli, si rivelano però ricchi di risorse. Alleandosi resistono a una notte buia nel bosco, combattono contro una strega malvagia, che li circuisce, li coccola, li schiavizza, li spaventa, e che in cuor suo vorrebbe solo mangiarseli. Hänsel e Gretel si riscattano ed escono dal costume-congegno che li contiene, escono per cambiare vita e porteranno con loro quella parte di famiglia che non si può smettere di amare e che pentita, aspetterà per sempre davanti a casa il loro ritorno».

I biglietti di posto unico numerato a 8 euro (ridotto a 4 euro fino a 14 anni e a 0,50 euro fino a 3 anni) sono in vendita alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini 1, tel. 0735/588246) aperta la domenica di spettacolo dalle ore 16.

Informazioni: Teatro Concordia 0735/588246; Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto 0735/794588 e 0735/794460,comunesbt.it; Amat 071/2072439, amatmarche.net; Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.

Inizio spettacoli ore 17.

