MOSCIANO SANT’ANGELO – Appuntamento musicale nel Teramano questo fine settimana.

Sabato 19 gennaio, dalle 22.45, al Pin Up & Disco Live di Mosciano Sant’Angelo ci sarà il concerto di Noyz Narcos. Tagliandi disponibili, al costo di 16 euro, presso il Dejavu Drinkandfood & The Alley Pub di Sant’Egidio alla Vibrata e su Ciaotickets.

Al secolo Emanuele Frasca, è uno dei nomi di punta del panorama hardcore/rap italiano, se non del panorama rap italiano tutto. Noyz inizia a farsi notare dalla scena fin dal 1994, ma il vero e proprio ingresso nel gioco lo si può datare 2002, quando all’età di 23 anni il rapper entra a far parte in pianta stabile del collettivo TruceBoys. La collaborazione viene evidenziata nell’album corale “Sangue”, edito nel 2003. Parallelamente nasce il TruceKlan, progetto che coinvolge membri del TruceBoys, e non solo. Questo è il primo vero periodo florido per il rapper romano, che dà alla luce “Non Dormire”, album che segna il suo esordio solista (2005).

L’anno successivo, insieme a Chicoria, realizza “La Calda Notte”, disco composto da 13 tracce, accompagnato da un DVD delle prime date del TruceKlan. Il singolo che dà il nome all’album viene accompagnato da un video che ben rappresenta l’immaginario di Noyz e dei rapper che con lui collaborano, tanto che per il suo essere pornografico e crudo questo non verrà mai passato da alcuna emittente televisiva. Nel 2007 si realizza il secondo episodio solista della carriera di Noyz Narcos, “Verano Zombie”.

L’album deve il proprio nome ad un brano presente nel disco “Non Dormire”, rivisitato con Metal Carter per l’occasione, a conferma di come tutta la carriera di Noyz sia legata da un fil rouge ben evidente. Il lavoro presenta collaborazioni con alcun mostri sacri della scena romana, tra i quali spicca Danno dei Colle Der

Fomento, e alcuni esponenti di punta della scena hip hop milanese – tra cui Gué Pequeno e Marracash della Dogo Gang.

Gli anni che seguono questo disco permettono la piena comprensione dell’immaginario di Noyz e del TruceKlan al pubblico, grazie a due uscite “non ufficiali” ma comunque importanti: la raccolta “Ministero dell’Inferno” del TruceKlan, in cui Noyz è uno dei tanti MC a comparire, e il progetto realizzato in binomio con Dj Gengis “Best Out”, che nel 2009 verrà arricchito di un secondo volume. “Guilty”, terzo disco solista pubblicato nel 2010, è l’album che consacra definitivamente Noyz Narcos come uno dei big della scena. Fin dal titolo — letteralmente: colpevole — il rapper romano risponde a un gran parlare della stampa generalista sul suo conto e su quello del suo gruppo, il TruceKlan. L’album, che al suo interno risulta essere estremamente schietto e tagliente, possiede tuttavia un approccio più introspettivo che lo differenzia dalla pura crudezza che contraddistingueva i lavori precedenti. Sul disco, oltre a Marracash e i Club Dogo, troviamo Fabri Fibra, che sul palco di TRL si era già prodigato in complimenti per Noyz Narcos e che lo stesso anno lo vorrà nel suo disco “Chi Vuole Essere Fabri Fibra?”. I fan dovranno attendere 3 anni prima di un nuovo progetto solista del rapper romano: è infatti il 2013 quando “Monster” (Propaganda Agency/ Sony Music Italy) compare sugli scaffali degli store. Il disco debutta alla settima posizione della classifica FIMI e consolida la già salda posizione di Noyz nella scena rap italiana. All’interno del disco è presente la prima di una lunga serie di collaborazioni con il producer Fritz Da Cat (“My Love Song”); lo stesso anno esce “With or Without It”, sul disco di Fritz Da Cat.

Il grande successo riscosso dalle tracce in questione porta i due a mettersi al lavoro per un album collaborativo, pubblicato il 1° giugno 2015, con il titolo “Localz Only”. Anche in questo caso è evidente la passione di Noyz Narcos per una scrittura di tipo filmico, che fa dei suoi brani vere e proprie sceneggiature in rima: l’immaginario predominante del disco — sin dalla copertina — è quello del cinema western, che permea tutti i videoclip dei singoli estratti. Il 2016 è l’anno in cui Noyz si affianca ad un nuovo produttore: The Night Skinny. Con lui il rapper pubblica nel giugno del 2016 il singolo “ Training Day”, seguito, l’anno successivo, da “Dope Games”, brano contenuto nell’album di TNS “Pezzi”. A cavallo tra il 2017 e il 2018 i due collaborano alla realizzazione del quinto e ultimo disco solista di Noyz Narcos, “Enemy”, la cui uscita, attesa per il 13 aprile 2018.

