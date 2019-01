SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Luigi D’Ignazio stamane si è allenato con la Samb ma non è ancora stato ufficializzato. Il terzino sinistro 20 enne di proprietà del Napoli che però arriva via Bari (dove ha raccolto 6 presenze e un gol da settembre) è a San Benedetto al momento con un “nulla osta”. In attesa che si sblocchino alcune questioni burocratiche.

Per ufficializzare il ragazzo, infatti, la società rossoblu ha bisogno della firma di Aurelio De Laurentiis che al momento non è ancora arrivata ma che si attende a breve. A ritardare un po’ le cose la complessa macchina organizzativa del club azzurro che, come noto, gestisce anche tutti i diritti di immagine dei calciatori.

Con l’arrivo di D’Ignazio il mercato rossoblu, a meno di sorprese clamorose, dovrebbe essere chiuso visto che Fusco & Fedeli non si vogliono privare né di Sala né di Russotto, la cui cessione teoricamente poteva aprire le porte a un altro over da piazzare magari in attacco.

