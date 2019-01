La società cestistica rossoblu punta ad avere il massimo accesso di supporter locali nella gara di domenica: “I veregrensi sono due punti sopra di noi, in zona play off: con una vittoria li agganceremmo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 20 gennaio 2019 alle ore 18 andrà in scena al Palaspeca il big match del campionato di Serie C Gold tra Sambenedettese Basket e Sutor Montegranaro. Una gara importantissima di assoluto prestigio per i rossoblu di Coach Aniello che affronteranno una compagine che ha militato per 8 anni consecutivi in serie A. La Sambenedettese è al momento al settimo posto in classifica, in piena zona play-off a due soli punti dalla Sutor Montegranaro, che con una vittoria potrebbe essere agganciata in classifica.

Da quest’anno con il ritorno dello storico sponsor Premiata, si è riacceso completamente l’entusiasmo per la Sutor nella città calzaturiera e sono come al solito attesi in trasferta moltissimi tifosi.

Per regalare a questo match una cornice di pubblico ancora più importante la Sambenedettese Basket chiama a raccolta tutti gli sportivi di San Benedetto.

Ingresso gratuito a tutti gli abbonati della Sambenedettese Calcio e a tutti i possessori di biglietto per la partita Sambenedettese – Teramo. Sarà sufficiente conservare il biglietto o l’abbonamento e presentarlo al botteghino per ricevere immediatamente un tagliando omaggio per la partita.

Venite numerosi a sostenere la Sambenedettese Basket che sta tenendo alto il nome della città nel quarto campionato nazionale!

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)