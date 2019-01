Al termine degli accertamenti eseguiti in collaborazione con il personale veterinario Asur, l’esemplare è stato consegnato all’Unità di Ricerca e Didattica Unica di San Benedetto del Tronto, per la temporanea stabulazione nelle apposite vasche del Centro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio sono intervenuti per il ritrovamento di una tartaruga della specie ‘Caretta caretta’ in località Lido di Fermo.

A segnalare la presenza dell’animale una cittadina straniera, residente in zona. Il carapace, ritrovato nel tratto di spiaggia antistante lo chalet “Nove Nove”, appartien ad un esemplare di sesso maschile e di piccole dimensioni (30 centimetri di lunghezza e 25 di larghezza, per una massa di circa 7 chilogrammi di peso).

Pur presentando alcune lievi ferite sul rostro, la tartaruga era viva e in buone condizioni di salute. Al termine degli accertamenti eseguiti in collaborazione con il personale veterinario Asur, l’esemplare è stato consegnato all’Unità di Ricerca e Didattica Unica di San Benedetto del Tronto, per la temporanea stabulazione nelle apposite vasche del Centro.

