SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket comunica che la gara contro la Sutor Premiata Montegranaro, valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold, si giocherà domenica 20 gennaio alle ore 18.

Lo spostamento si è reso necessario a seguito dell’anticipo della gara di calcio tra Sambenedettese e Teramo, in programma ora sabato 19 alle ore 18:30 che comporterà la chiusura di Viale dello Sport dalle prime ore del pomeriggio fino a tarda sera.

La Sambenedettese chiama a raccolta i propri tifosi per una partita così importante e contro un avversario così prestigioso. Nelle prossime ore verranno comunicate le ulteriori iniziative previste dalla Samb Basket per regalare al Palaspeca un colpo d’occhio notevole, visto il gran numero di tifosi previsto come al solito dalla città calzaturiera.

