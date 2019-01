I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di questo spettacolo verranno destinati a tale scopo: a un anno dalla scomparsa del presidente del Centro “Fulgenzi” Giuliano Vitaletti, la compagnia ha deciso di devolvere il ricavato dello spettacolo all’associazione grottammarese per sostenere le iniziative a favore degli anziani

GROTTAMMARE – La compagnia dei Frolli di Porto San Giorgio con il patrocinio del Comune di Grottammare porterà in scena, domenica prossima 20 gennaio, il musical “Notre Dame de Paris” (ore 17, Teatro delle Energie). Il ricavato dell’iniziativa andrà a sostenere le attività sciali del Centro anziani “Fulgenzi” di Zona Ascolani.

Lo spettacolo, liberamente tratto dall’opera di Victor Hugo, narra di come la bellezza e l’innocenza di una giovane zingara scatenino un turbinio di passioni e lussuria nel cuore della capitale francese. Questa storia sarà accompagnata con le musiche dell’opera popolare scritta da Luc Plamondon, messa in musica da Riccardo Cocciante e prodotta da David Clemente Zard. Il cast è composto da: Alessio Blasi (Quasimodo), Sara Sonaglioni (Esmeralda), Massimiliano Zega (Frollo), Marco Cocchi (Gringoire), Walter Scipioni (Clopin), Lorenzo Torresi (Febo), Alice Papetti (Fiordaliso) e da Benedetta Parigiani, Chiara Davidici, Eleonora Santarelli, Claudia Iacoponi, Thomas Dan Brendorfer per il corpo di ballo.

La Compagnia dei Frolli si è sempre contraddistinta nel territorio per la solidarietà a favore di associazioni che operano nel sociale e così anche i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di questo spettacolo verranno destinati a tale scopo: a un anno dalla scomparsa del presidente del Centro “Fulgenzi” Giuliano Vitaletti, la compagnia ha deciso di devolvere il ricavato dello spettacolo all’associazione grottammarese per sostenere le iniziative a favore degli anziani.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita presso la Tabaccheria Rocchi, il Circolo Anziani “Fulgenzi” (via Firenze), l’ufficio Servizi sociali del comune, al costo di 12 euro (biglietto intero) o 8 euro (biglietto ridotto per bambini fino a 10 anni). Il botteghino del Teatro delle Energie aprirà alle ore 16 del giorno dello spettacolo. Info e prenotazioni al numero 347.7739996.

