SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La fattura elettronica è solo l’ultima delle innovazioni che coinvolgono il mondo delle imprese. Obbligatoria per tutti dal 1° gennaio, anche per questa novità Infoservice è preparata e pronta ad offrire la soluzione più adatta.

Un sistema semplice e alla portata di tutti, non a caso chiamato “One Clic”. E per l’azienda che ha vinto nel 2018 il Premio come Ditta Innovatrice dell’Anno 2018, conferito da “Le Fonti Awards” al Palazzo della Borsa di Milano, non poteva essere altrimenti: semplicità e semplificazione sono due delle parole chiave per Infoservice.

L’azienda di San Benedetto, ha appena compiuto 25 anni e vanta al momento clienti in tutto il territorio nazionale con importanti recenti commesse.

Partner del Gruppo Zucchetti, la mission di Infoservice da sempre è quella di favorire la soluzione ai problemi aziendali attraverso sistemi informativi di qualità. Soluzioni che poi trovano applicazioni personalizzate per l’impresa stessa, quindi adattabili a qualsiasi contesto gestionale.

Infoservice è inoltre leader in alcuni settori specifici, in particolare nel Food&Beverage e Manutenzione Impianti, grazie al software Taylor, la soluzione specifica per manutentori ed estintoristi.

Anche se la maggior parte dei clienti di Infoservice sono aziende di medie dimensioni, che necessitano di semplificare le procedure aziendali in merito alla logistica, al magazzino, alla produzione o nella gestione degli ordini, non mancano anche imprese di piccole dimensioni che trovano in Infoservice l’opportuna flessibilità nelle proposte di miglioramento aziendale.

Infoservice è oggi certamente una realtà che agisce su scala nazionale anche se molti clienti, spesso tali anche da anni, sono delle Marche e dell’Abruzzo, garantendo a Infoservice quella connessione con il territorio di provenienza che rappresenta da sempre un suo punto di forza.

“Abbiamo le soluzioni che consentono alle aziende di automatizzare in maniera semplice la fatturazione elettronica. Ogni cambiamento comporta una necessità di adattarsi al nuovo sistema e noi con le nostre soluzioni riusciamo a semplificare questo adattamento. La fattura analogica va aggiornata e rivista perché siamo in epoca digitale, come le aziende saranno nel futuro.

Il nostro obiettivo è quello di lavorare con la qualità e offriamo ai clienti dei sistemi informativi che consentono di semplificare l’attività all’interno dell’impresa. Le aziende sono sempre più complesse, hanno la necessità di snellire i processi aziendali. Noi siamo partner tecnologici Zucchetti e siamo sempre alla ricerca della competitività e questa deriva dall’innovazione tecnologica.

Noi personalizziamo le soluzioni a ciascuna azienda.

Operiamo sul territorio nazionale con due prodotti specifici, uno è il Beverage, che seguiamo da quasi vent’anni e ormai da 7-8 anni seguiamo il prodotto Taylor, un software destinato alle aziende di manutenzione impianti, siano impianti anti-incendio che in generale. Grazie a questo prodotto abbiamo ricevuto il premio per l’Eccellenza nell’innovazione tecnologica 2018.

Operiamo molto anche tra Marche e Abruzzo, con molti clienti, e seguiamo ogni tipologia di azienda: alimentari, commerciali, industrie, servizi. I nostri prodotti sono molto apprezzati dalla media impresa, soprattutto negli ultimi periodi ci siamo focalizzati sulle aziende medie che hanno la necessità di organizzare la produzione, la logistica di magazzino, l’e-commerce. Di recente, grazie alla nuova Piattaforma Zucchetti, riusciamo ad organizzare aspetti che prima non era possibile gestire a questo livello di sofisticatezza.

È importante gestire sistemi web evoluti che possano essere impiegati in qualsiasi contesto noi riteniamo utile e ovunque con estrema facilità.

Abbiamo comunque anche aziende di piccole dimensioni, con cui magari collaboriamo da 25 anni e per le quali siamo in grado di offrire soluzioni di gestione utili. Insomma, Infoservice è per tutti coloro che vogliono migliorarsi”.

