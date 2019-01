PUBBLIREDAZIONALE – La struttura è situata in via Manzoni ed è gestita dai giovanissimi Diego Ballanti e Manuel Capuani (nipote dell’ex rossoblu nonché maestro del legno Franco Luciani)

Foto di Emanuela Chiappani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Freschezza e solarità.

Ciò traspare dai volti di Diego Ballanti e Manuel Capuani, sambenedettesi di 21 e 22 anni, che venerdì 11 gennaio hanno aperto e inaugurato il locale “Monkey’s” in via Manzoni a San Benedetto.

“Ci siamo voluti mettere in gioco e siamo molto motivati per questa nuova avventura – affermano, raggianti, Diego e Manuel – abbiamo scelto il nome Monkey’s perché ispirava simpatia e curiosità”. Il primo ha diverse esperienze nel settore avendo, in passato, lavorato in alcuni locali come il Four Roses (all’epoca della gestione Capparucci), Bijoux e Viniles.

Il locale di via Manzoni è tutto arredato in legno e ciò è stato possibile grazie all’arte di Franco Luciani, ex portiere della Samb e bravissimo artigiano nonché nonno di Manuel.

L’apertura di “Monkey’s” rappresenta anche un bel messaggio da dare al mondo del lavoro, e alle sue difficoltà attuali, data la giovane età dei due titolari molto ambiziosi.

“Monkey’s” in via Manzoni a San Benedetto

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 17 volte)