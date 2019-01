SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Times, famosissimo quotidiano britannico con sede a Londra fa la corte alle Marche. La nostra Regione, infatti, è protagonista di uno speciale sull’Italia pubblicato nella giornata di ieri, domenica 13 gennaio (la rubrica è intitolata”Italian Special 2019″).

Già il titolo è piuttosto eloquente. “Dimenticatevi della Toscana” polo magnetico, ma piuttosto costoso come sottolinea il pezzo, per tanti turisti d’Oltremanica ” e scoprite Le Marche, la regione segreta d’Italia”.

Urbino, Recanati, le spiagge di Portonovo e ancora la cucina marchigiana sono i protagonisti del pezzo firmato dalla giornalista Mia Ogden. C’è anche un po’ di spazio per il Piceno e in particolare per i Monti Sibillini anche se, principalmente è il Nord della Regione a essere esplorato. Non è però la prima volta che importanti giornali inglesi dedicano spazio alla nostra Regione.

Solo ad aprile scorso, infatti, un articolo molto simile era apparso sul Telegraph (CLICCA QUI PER LEGGERLO) e in quel caso sì che la provincia di Ascoli e le sue bellezze avevano avuto un’ampio spazio. Quella volta, il quotidiano anch’esso come il Times di base a Londra, definiva Ascoli come “la città più alla moda” della regione (“hippest” ndr) e riportava una piccola intervista a un’agente immobiliare di Roma che rivelava come molti romani siano attratti da paesi come Grottammare(chiamata erroneamente “Grottommare”), Ripatransone e Cupra Marittima “dove si possono trovare case in vendita intorno ai 200 mila euro”. In questo caso, infatti, si puntava sulla classica attitudine dei turisti britannici, più di altri europei, ad acquistare seconde case al mare.

Qui un estratto di quell’articolo datato aprile 2018.

