Foto di Matteo Straccia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’ex calciatore di Palermo e Atalanta ormai è ormai dedito all’imprenditoria e alla gestione di locali, l’ultima creazione è il bar pasticceria Glacial Cafè, lungo il corso di San Bendetto.

Ancora una volta Carrozzieri sceglie San Benedetto come città in cui investire nella ristorazione: “Sin da piccolo sono affezionato a questa città, ho tanti amici qui e cercherò di far star bene chi viene a visitarci e chi viene in vacanza qui”.

