SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rossoblu ovunque. Grande entusiasmo per la visita dell’ufficio marketing e comunicazione della Samb alla scuola calcio dell’Acquaviva che ha visto la partecipazione anche di capitan Francesco Rapisarda e del centrocampista Cristian Caccetta. Alla presenza del vicesindaco della città, Luca Balletta, i piccoli calciatori hanno avuto l’occasione di ascoltare le esperienze dei loro beniamini prima di scendere in campo insieme a loro per una partitella. Poi spazio ad autografi e scambio di omaggi. L’iniziativa fa parte del progetto 3P ideato dalla LegaPro a cui la Samb ha partecipato per il secondo anno consecutivo. 3P come “Patto, Passione, Partecipazione“.

