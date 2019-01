GROTTAMMARE – Sabato 12 gennaio, nella sala consiliare di Palazzo Ravenna a Grottammare avverrà l’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi 2018/2019. La cerimonia avrà inizio alle ore 10.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un’esperienza di partecipazione civica che coinvolge il mondo giovanile. Il Consiglio è formato, infatti, da un gruppo di bambini e ragazzi (dalla quinta elementare alla terza media) che si occupa dei problemi della propria scuola, ragionando però anche su quelli della propria città.

Il Consiglio locale è coordinato da sempre dalla professoressa Silvia Alimenti, animatrice e sostenitrice di un’esperienza che contraddistingue da 19 anni l’attività extra didattica dei ragazzi di Grottammare. La durata del “mandato” termina con l’anno scolastico di riferimento e al suo interno vengono assegnati gli assessorati, scelti tra gli eletti dopo regolari votazioni alle quali possono partecipare i ragazzi della classe quinta della scuola Primaria e quelli di ogni grado della scuola Secondaria.

“Il consiglio comunale dei ragazzi – afferma la consigliera Cristina Baldoni, delegate alla Politiche scolastiche e ai rapporti con il Consiglio – è una grande opportunità per poter sviluppare il senso di responsabilità, per mettersi in gioco, per imparare ad ascoltare tutte le voci e le idee, (da quelle dei compagni a quelle del gruppo stesso), per capire cosa significa rappresentare la propria scuola. Costituisce il primo step per portare a termine un impegno con serietà ed essere in prima fila nella cittadinanza attiva”.

