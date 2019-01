TORTORETO – A fuoco un box auto nei pressi di un’abitazione: fiamme fuori controllo, alimentate anche dal materiale infiammabile presente in un fondaco attiguo, distruggono un’auto e danneggiano gravemente un solaio.

Sono ancora tutte d’accertate le cause dell’incendio che è divampato intorno alle 12.30 di ieri nelle immediate vicinanze di un’abitazione in via Repubblica a Tortoreto. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Nereto che ha dovuto operare per diverse ore per riuscire a domare il rogo servendosi di un’autopompa e di un’autobotte arrivata dal comando di Teramo. Le fiamme hanno distrutto una Mini Countryman posteggiata in un box auto per poi raggiungere un fondaco dove erano stipati materiali infiammabili tra cui sacchi di pellet. L’incendio ha anche danneggiato seriamente il solaio e l’impianto elettrico rendendo inagibili i locali coinvolti. Sul posto anche i carabinieri di Tortoreto.

