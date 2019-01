SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel tardo pomeriggio del 10 gennaio incendio a San Benedetto.

In via Ugo Bassi un’auto ha preso fuoco per cause in fase di accertamento. Sul luogo i Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme.

Sì tratta di una Fiat Chroma. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di un fatto accidentale.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 76 volte)