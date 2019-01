GROTTAMMARE – “Siamo in costante contatto con le Forze dell’Ordine per cercare di frenare nuovamente il fenomeno dei furti d’auto in città e specialmente in via Cilea”.

Il sindaco Enrico Piergallini risponde così, a Riviera Oggi, sulla vicenda delle macchine trafugate (specialmente Golf) nelle ultime settimane sul territorio.

“Abbiamo deciso, insieme al Comandante della Municipale Stefano Proietti, di inviare più Vigili Urbani nelle aree a rischio in fase di perlustrazione – aggiunge il primo cittadino – dispiace per questi nuovi episodi di criminalità che stanno colpendo la costiera Picena ma anche Fermana. In futuro vogliamo adottare il sistema di videosorveglianza Wi-Fi, a mio parere più efficace e di facile realizzazione rispetto alla Fibra. Ad Offida hanno effettuato questo sistema e ho visto di persona la buona nitidezza delle immagini”.

Piergallini afferma: “In questo modo, oltre a cercare di contrastare questa tipologia di furti, daremo più percezione di sicurezza fra i cittadini. Purtroppo i tempi non saranno immediati, sicuramente non prima dell’estate. Nel frattempo potenzieremo, appunto, il pattugliamento della Municipale e siamo fiduciosi per il lavoro che stanno compiendo le Forze dell’Ordine – conclude il sindaco – In caso di sospetti o anomalie, invito i cittadini a contattare immediatamente i carabinieri e la Polizia”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 11 volte)