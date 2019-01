SAN BENEDETTO DEL TRONTO – AGGIORNAMENTO. Poco dopo le 20 arriva la conferma anche della società con un comunicato ufficiale: Scalera arriva alla Samb. Il terzino, classe 1998, arriva in rossoblu con la formula del prestito fino a giugno e domani sosterrà le visite mediche.

Fatto l’accordo con Giuseppe Scalera, il terzino pugliese classe 1998 attualmente al Pescara che è ad un passo dalla firma con la Samb, anche se al momento in cui scriviamo, nella serata di mercoledì 9 gennaio, nessun contratto è stato ancora sottoscritto. Ma non ci sarebbero problemi.

Per il resto, nonostante la vivacità che il calciomercato di Serie C sta dimostrando, anche grazie alla dinamicità di acquisto del Monza di Galliani e Berlusconi che ha avviato un effetto domino soprattutto per gli attaccanti, la Samb non è intenzionata ad acquistare giocatori “over”, ovvero nati prima del 1° gennaio 1996. Si ricorda che in base al regolamento ogni squadra può tesserare al massimo 14 calciatori “over” e in questo momento la Samb, per comprare un calciatore esperto, deve prima liberarsi di un altro. Ma con il buon ruolino di marcia della formazione di mister Roselli le cessioni vanno pensate con la massima calma.

Non è escluso poi, ovviamente, che nelle prossime settimane le cose cambino.

