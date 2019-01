MONTEPRANDONE – Da lunedì 14 a sabato 19 gennaio, presso la Delegazione Comunale di Centobuchi, verranno distribuiti i kit a tutti i residenti nella zona nord Salaria (zona 2) per effettuare il nuovo metodo di raccolta Porta a Porta 2.0. In questi giorni le famiglie coinvolte stanno ricevendo presso la propria abitazione una cartolina informativa con giorni e orari di apertura dell’Eco sportello attivato da Picenambiente in via delle Magnolie 2 a Centobuchi.

Nello specifico sono interessati i residenti nelle vie: 85 strada, 86 strada, 87 strada, Manzoni, Beato Venanzio da Fabriano, Colle Gioioso, delle Rose, Don Lorenzo Milani, Fermi, Carducci, di Vittorio, Matteotti, Pascoli, Verga, D’Annunzio, Merini, Paolucci, Miravalle, Monti, San Giacomo, San Bernardino da Siena, Olimpo, Quasimodo, San Francesco d’Assisi, San Giovanni da Capestrano, San Luigi Gonzaga, San Nicolo di Bari, San Sebastiano, Sant’Agnese, Santa Caterina, Santa Chiara, Truento, Foscolo, Saba, Alfieri, XX Settembre, vicolo Matteotti I e II e parte di Contrada Spiagge.

La distribuzione del materiale (mastelli e calendario) si terrà nelle mattine di lunedì 14, mercoledì 16, venerdì 18 e sabato 19 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13; nei pomeriggi di martedì 15 e giovedì 17 gennaio, dalle ore 14 alle ore 18. Anche chi, pur risiedendo nelle zone dove la raccolta differenziata è già partita da tempo (zona 1 che comprende Monteprandone capoluogo e Centobuchi zona sud Salaria), non ha ancora i mastelli, può lo stesso recarsi presso l’Eco sportello.

Oltre ai mastelli verrà fornito il materiale informativo comprensivo del calendario 2019 che è possibile consultare anche online nell’apposita pagina del sito istituzionale www.monteprandone.gov.it/news/raccolta-porta-a-porta-calendario-2019-zona1-capoluogo-sud-salaria/. Per saperne di più sulle modalità della Raccolta differenziata nel territorio di Monteprandone si può visitare la pagina dedicata del sito istituzionale www.monteprandone.gov.it/aree-tematiche/ambiente/

