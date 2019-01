GROTTAMMARE – Approda a Grottammare, venerdì prossimo 11 gennaio alle 18, “Un mare di plastica”, il libro che tratta degli sconvolgenti risultati di una missione scientifica attraverso il Passaggio a Nord-Ovest, il canale di collegamento che unisce Atlantico e Pacifico in territorio artico.

A parlarne sarà lo stesso autore, il giornalista e fotografo Franco Borgogno, nel corso dell’incontro fissato alle ore 18 nella Sala Consiliare.

L’iniziativa è il penultimo appuntamento delle “Giornate della partecipazione”, il calendario che a partire da novembre scorso ha abbinato le tradizionali assemblee di quartiere a una serie di incontri di approfondimento culturale sul tema dei diritti di cittadinanza.

L’appuntamento è curato dall’associazione culturale “I luoghi della scrittura”. Coordina l’incontro la consigliera comunale delegata alla Partecipazione, Stefania Fares.

IL LIBRO

Quasi 5500 miliardi di pezzi di plastica galleggiano nei mari di tutto il mondo. Circa trecentomila tonnellate, cinquanta grammi per ogni essere umano presente sulla Terra. Numeri in continua, esponenziale crescita: si stima che nel 2050 il peso delle plastiche in mare supererà quello dei pesci.

Queste sono le dimensioni del problema ‘rifiuti di plastica’ nell’oceano. Negli ultimi anni il tema ha conquistato un interesse crescente e in molti, dal papa all’Onu, dalle stelle di Hollywood alla Commissione Europea, hanno sollecitato attenzione e soluzioni. Ma l’argomento resta ancora poco conosciuto. Nell’agosto 2016 un gruppo di ricercatori ha percorso il mitico passaggio a Nord Ovest, dalla Groenlandia al Canada Occidentale, per raccogliere dati sulla presenza di plastiche e microplastiche in quel tratto estremo del mare Artico, luogo preziosissimo per la fauna marina. Franco Borgogno ha partecipato per l’European Research Institute alla spedizione organizzata dal 5 Gyres Institute, ong specializzata nello studio e nella divulgazione sul tema plastic pollution.

Attraverso il racconto del viaggio e dell’esperienza di ricerca, l’autore ci aiuta a prendere coscienza del più grave e diffuso inquinamento moderno, guidandoci ai comportamenti da evitare, nella vita di ogni giorno, per non compromettere il mare e il futuro del nostro pianeta.

L’AUTORE

E’ giornalista, fotografo e guida naturalistica. Ha collaborato con diversi uffici stampa e testate giornalistiche, occupandosi di sport, cultura, politica, economia, cronaca e ambiente. Dal 2010 è tutor al Master in giornalismo ‘Giorgio Bocca’ dell’Università di Torino. È ambasciatore in Italia del 5 Gyres Institute.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)