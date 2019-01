PORTO SAN GIORGIO – Prima vittoria stagionale per la De Mitri Volley Angels Project nel campionato di B2 e l’evento è da ritenersi storico per le rossoblù del presidente Benigni, se si considera che è la prima vittoria assoluta in un campionato nazionale. Alla Palestra Nardi è finita 3-0 (18, 14, 15) per le padrone di casa che fin dai primi scambi si sono mostrate trasformate e hanno diretto il gioco a proprio piacimento.

Mai, infatti, la formazione ospite allenata da Miciu Drago è sembrata capace di opporsi allo strapotere delle atlete marchigiane che schieravano dal fischio d’inizio il nuovo acquisto Giada Benazzi. E anche con il suo apporto (anche se la schiacciatrice romagnola aveva disputato un solo allenamento con le sue nuove compagne di squadra), la De Mitri è sembrata subito più concreta e pesante in prima linea, visto che il coach Napoletano ha messo in campo (e tenuto sul parquet per l’intera partita senza mai effettuare una sola sostituzione) un sestetto rivoluzionato rispetto alle precedenti prestazione, con Salvucci titolare al centro e Tiberi spostata nel ruolo di opposto. Ma anche dal punto di vista del carattere le rossoblù sono sembrate diverse rispetto al passato, visto che nemmeno quando nel terzo set hanno iniziato a sbagliare di più hanno ceduto il passo alle pugliesi e ben presto hanno ripreso a macinare gioco e a conquistare parziale e vittoria.

Questa la formazione della De Mitri: Levantesi, Salvucci, Pepa, Pierantoni, Tiberi, Benazzi, Conforti (L1), Quaglietti (L2), Baldassarri, Piersimoni, Macchini, Stecconi, De Toma. All.: Napoletano-Ciotola. Hanno diretto la gara Veronica Fusetti e Alessandra Monti, entrambe di Ravenna. Nel prossimo turno le rossoblù saranno impegnate sabato 12 gennaio alle ore 18 sul campo del Recanati.

