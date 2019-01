Uno per la zona sud e uno per la zona nord, sono entrambi disponibili sia on-line (sul sito del Comune e sulla pagina Fb), sia in formato cartaceo (da ritirare all’Urp). Qui alcune informazioni utili alla cittadinanza

GROTTAMMARE – Mastelli “tracciabili” da ritirare per un gran numero di residenti: nonostante le aperture straordinarie degli ecosportelli, attuate nei mesi di novembre e dicembre, molte famiglie residenti nelle zone del centro e della Valtesino non hanno ritirato i nuovi bidoni adatti alla raccolta dei rifiuti con tracciabilità elettronica dell’utenza. Pertanto, il personale dell’ufficio Relazioni con il pubblico invita a comunicare nome e recapito dell’utenza ai propri uffici per permettere alla Picenambiente di pianificare i termini di consegna.

Vanno inoltre segnalati i nuovi calendari dei conferimenti: uno per la zona sud e uno per la zona nord, sono entrambi disponibili sia on line (sul sito del comune e sulla pagina FB Città di Grottammare), sia in formato cartaceo (da ritirare all’Urp).

Fino a tutto il 2018 in vigore nei quartieri a sud, a partire dal nuovo anno il sistema di raccolta con microchip “Porta a porta 2.0” copre l’intera area urbana della Città.

A tal proposito, si fa notare che i rifiuti in vetro non sono cumulabili con quelli di plastica e alluminio come in passato, ma vanno conferiti in appositi cassonetti stradali (di solito vicino ai bidoni dell’umido).

Il sistema di raccolta domiciliare “Porta a porta 2.0” è integrato da 8 isole ecologiche, che sono postazioni dotate di tutti i cassonetti di raccolta dei rifiuti, dislocate nei punti più sensibili per facilitare il conferimento di qualsiasi rifiuto, a qualsiasi ora della giornata e in qualsiasi giorno della settimana:

– Parcheggio piccolo Civico Cimitero

– Stadio comunale F. Pirani

– Via Crucioli (nei pressi della Stazione ferroviaria)

– Via Valtesino (nei pressi della Chiesa Madonna della Speranza)

– Via Sacconi

– Centro Fornace (nei pressi del supermercato Eurospin)

– Parcheggio C.C. L’Orologio

– Via Ponza

Sono inoltre presenti 6 postazioni di raccolta degli oli vegetali esausti nelle seguenti zone: via L. Da Vinci, via Crucioli, via Nevada presso la Ricicleria comunale, via Valtesino, via Cuprense, via Carlo Alberto Dalla Chiesa-angolo via Salvo d’Acquisto).

Nessun cambiamento, a proposito del ritiro dei rifiuti ingombranti (mobilia, elettrodomestici, ecc..): il servizio di ritiro a domicilio è gratuito e va prenotato chiamando il Centralino del Comune di Grottammare (0735/7391), oppure rivolgendosi allo sportello dell’ufficio Protocollo (piano terra, palazzo municipale).

