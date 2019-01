Rientra nel progetto “Aggiungi un posto…anche per me!”, curato dalla onlus Santa Teresa D’Avila in collaborazione con la fondazione Cassa di Risparmio

MONTEPRANDONE – Una nuova casa di accoglienza per la diocesi di San Benedetto-Ripatransone-Montalto . L’inaugurazione avrà luogo venerdì 11 gennaio, alle ore 17.

Situata a Monteprandone in via San Giacomo 126, la Casa Alloggio “San Paolo VI” rientra nel progetto “Aggiungi un posto…anche per me!”, curato dalla onlus Santa Teresa D’Avila in collaborazione con la fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

I ringraziamenti per la realizzazione del progetto vanno alla fondazione “Rosa Maria Novelli e Carlo Sgariglia – onlus” che ha concesso in comodato la struttura.

