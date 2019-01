SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Se non la vedi non ci credi”. Potrebbe essere questo il modo giusto per commentare con qualcuno la Granfondo San Benedetto del Tronto – Ciù Ciù. Un evento davvero impossibile da descrivere a parole.

Mille emozioni, due percorsi con itinerari indimenticabili attraverso i tesori della natura e della cultura dei borghi più belli del Piceno. Agonismo ma anche piacere di pedalare senza fretta, eventi e attività collaterali per bambini e adulti, enogastronomia di altissimo livello e ricche premiazioni. A fare da cornice la bellissima Riviera della Palme.

Questo e molto altro ancora sarà la 10ª edizione della granfondo in programma domenica 26 maggio a San Benedetto del Tronto. Ma come si è detto, a parole è davvero impossibile descriverla.

L’unica cosa veramente da fare è iscriversi e viverla.

QUOTE (clicca qui per iscriverti)

• 30 euro sino al 30 aprile

• 35 euro dal 1° maggio al 23 maggio alle ore 13

• 40 euro il 24 maggio dalle ore 15.00 alle ore 19.30

• 45 euro in loco il 25 maggio e il 26 maggio

• Previsti 50 dorsali in griglia oro al prezzo di 70 euro da prenotare online o in loco, fermo restando la loro disponibilità.

