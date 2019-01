SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutti i bambini sono invitati, venerdì 11 gennaio alle ore 16,30, al centro sociale “Primavera” via Piemonte, per accogliere l’ultimo atterraggio in città della “Befana Riciclina” con la sua scopa di saggina e un sacco carico di sorprese.

Ad accogliere i piccoli Topo Gigio e Topo Tip e gli amici dei burattini dello spazio “Batti il 5!” per un divertente volo sulle ali della fantasia tra un coinvolgente teatrino dei burattini e un creativo laboratorio sul riciclo.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con le operatrici del centro ludico polivalente di via Gronchi della cooperativa “A Piccoli Passi” per la relativa animazione, mentre la merenda verrà offerta dalla cooperativa “La Picena” che gestisce il centro sociale “Primavera”.

L’invito è rivolto ai bimbi dai 3 ai 6 anni accompagnati da un adulto di riferimento. La partecipazione è gratuita e l’iscrizione necessaria al numero telefonico 0735-794576 “Ufficio Servizi per l’Infanzia e l’Adolescenza” del Settore “Politiche Sociali” del Comune di San Benedetto del Tronto.

