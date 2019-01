SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 10 gennaio, all’Auditorium comunale “G. Tebaldini”, è in programma un convegno per gli operatori del settore dell’educazione all’infanzia organizzato dal Comune di San Benedetto del Tronto, dall’ATS21 in collaborazione dell’Associazione “Gruppo Nazionale Nidi Infanzia” dal titolo “0-6 A CHE PUNTO SEI? – Stato di attuazione nei Comuni dell’ATS21 del D.Lgs. n. 65/2017 “Attuazione di un Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla nascita sino ai sei anni”- L. 107/2015 “Riforma della scuola”.

Il seminario segna l’inizio di un percorso di formazione permanente congiunta 0-6 anni, rivolto nella prima fase da gennaio a maggio 2019 a tutte le educatrici dei servizi educativi 0-3 anni (nidi d’infanzia, centri infanzia, nidi domiciliari, sezioni primavera) dell’ATS21. Successivamente il percorso prevedrà la ricongiunzione con gli operatori che si occupano di educazione per bimbi da 3 a 6 anni.

Il programma prevede, dopo i saluti del Sindaco Pasqualino Piunti, dell’assessore alle politiche sociali Emanuela Carboni, della Dirigente dell’Ipsia “Guastaferro” – Scuola Polo dell’Ambito AP 0004 Marina Marziale, gli interventi dell’assessore regionale alla formazione Loretta Bravi (“L’impegno della Regione Marche nell’attuazione di un Sistema Integrato di Educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”), della Dirigente del Settore Politiche Sociali, Welfare del Cittadino e Sviluppo strategico Catia Talamonti (“La scelta del Comune di San Benedetto del Tronto: abbassare le rette, attivare nuovi servizi”) e della coordinatrice dell’ATS21 Maria Simona Marconi (“L’impegno dell’Ambito Territoriale Sociale 21: investire nella formazione e costituire il coordinamento pedagogico territoriale ATS21″).

Interverranno poi le pedagogiste – formatrici, componenti del “Gruppo Nazionale Nidi Infanzia”, Nice Terzi (“Il Sistema Integrato 0-6: motivazioni e aspetti pedagogici e presentazione del documento europeo -I 5 punti per la qualità”) e Alda Bonetti (“L’identità del progetto pedagogico dei servizi educativi 0-3 anni”).

Coordinerà i lavori la pedagogista del Comune di San Benedetto del Tronto e coordinatrice pedagogica dell’ATS21 Rita Tancredi.

A questo primo incontro sono invitate a partecipare, con il riconoscimento della validità dell’attestato di partecipazione, anche le insegnanti delle scuole dell’infanzia. Sarà garantito l’interpretariato LIS.

