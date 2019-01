A rinnovare completamente il parco mezzi è la ditta Canalibus snc che si è aggiudicata la gara per l’appalto del servizio sino a giugno 2021, con possibilità di rinnovo per due ulteriori anni scolastici

MONTEPRANDONE – Rientro a scuola sui nuovi scuolabus per gli studenti delle scuole dell’infanzia, della primaria e secondaria di Monteprandone. Da questa mattina, lunedì 7 gennaio, sono infatti in funzione alcuni dei nuovi scuolabus per il servizio di trasporto e accompagnamento scolastico. A rinnovare completamente il parco mezzi è la ditta Canalibus snc che si è aggiudicata la gara per l’appalto del servizio sino a giugno 2021, con possibilità di rinnovo per due ulteriori anni scolastici, per l’importo contrattuale complessivo di 755.932,13 euro oltre Iva.

“Attualmente sono in funzione tre dei nove nuovi mezzi, di cui uno attrezzato per il trasporto disabili, tutti Euro 6 quindi a basso impatto inquinante e rispondenti alle normative europee – spiega l’assessore all’istruzione Daniela Morelli – gli altri sei mezzi verranno attivati nelle prossime settimane. Con l’appalto che riguarda sia servizio di trasporto sia quello di assistenza scolastica, non solo sono stati rimpiazzati i vecchi scuolabus, con oltre quindici anni sulle spalle, offrendo maggiore sicurezza ai piccoli utenti del servizio, ma si è riusciti a non aumentare i costi e ad avere un servizio più efficiente gestito unicamente dalla ditta Canalibus”.

