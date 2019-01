E’ prevista la partecipazione di almeno un genitore. Fare musica in famiglia, giocando con la voce e con i suoni, rafforza il legame affettivo tra genitori e figli ed è fonte di benessere per entrambi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proseguono con successo i Laboratori “Crescere con la Musica” presso l’Istituto Musicale Antonio Vivaldi di San Benedetto del Tronto, appositamente rivolti alle famiglie con bambini da zero a tre anni e mamme in attesa dal sesto mese di gravidanza.

I prossimi appuntamenti sono previsti per sabato 19 gennaio, sabato 16 febbraio e sabato 2 marzo.

Il programma prevede dalle ore 16 alle ore 16.45 un laboratorio per mamme in attesa dal 6° mese di gravidanza e bambini dai 0 ai 12 mesi; dalle ore 17 alle ore 17.45 un laboratorio per bambini dai 12 ai 24 mesi; dalle ore 18 alle ore 18.45 un laboratorio per bambini dai 24 ai 36 mesi.

La partecipazione ai laboratori è totalmente gratuita: è obbligatoria invece la prenotazione per massimo 10 bambini ad incontro da effettuarsi al cellulare 3498540394.

Il coordinatore dei laboratori sarà il professore Cristiano Corradetti, affiancato da altri docenti dell’Istituzione.

Il corso di musica in ambito prenatale e dai 0 a 3 anni è il primo e importantissimo passo per iniziare un percorso che porterà il bambino a comprendere e amare la musica. Inoltre studiare musica da piccoli favorisce lo sviluppo cerebrale e rende i bambini più abili nei movimenti.

Nei laboratori è prevista la partecipazione di almeno un genitore: infatti fare musica in famiglia, giocando con la voce e con i suoni, rafforza il legame affettivo tra genitori e figli ed è fonte di benessere per entrambi.

Tutti i docenti coinvolti sono laureati con Diploma Accademico di Secondo Livello presso il Conservatorio e appositamente formati per i Laboratori, elementi che assicurano all’utenza la massima qualità e competenza del percorso proposto.

