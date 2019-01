GROTTAMMARE – Chiusura positiva per un appuntamento molto gradito nel nostro territorio. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, 1300 persone si sono recate a Grottammare Alta per visitare il Presepe Vivente tra le vie del Vecchio Incasato.

Molte famiglie hanno “salutato” l’arrivo dei Re Magi e applaudito le performance dei 250 figuranti protagonisti. Secondo gli organizzatori sono state complessivamente 7 mila gli ingressi al Paese Alto.

Il Presepe Vivente si è tenuto il 26 dicembre 2018, il primo e il 6 gennaio 2019. Tanti i consensi per l’associazione e non a caso il presidente Fabrizio Rosati sarà omaggiato il 12 gennaio, in occasione di “Una Rotonda sul Mare” in programma il 12 gennaio al teatro delle Energie, con un riconoscimento per il lavoro svolto e la grande passione di tutto il suo staff.

Bravi tutti, appuntamento alla prossima edizione.

