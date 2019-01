Complimenti all’Associazione La Rocca, da sempre in prima fila per la riuscita dell’evento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Epifania tutte le feste si porta via. Tradizione rispettata con l’ultimo appuntamento con la Befana, nel tardo pomeriggio del 6 gennaio, al Torrione di San Benedetto. Come al solito la Befana è scesa dal Campanone (Arecala da lu Campanò) e centinaia di bambini e adulti hanno atteso le sue pericolose acrobazie con il naso all’insù, per poi ricevere i doni dalla simpatica vecchietta.

Complimenti all’Associazione La Rocca, da sempre in prima fila per la riuscita dell’evento.

