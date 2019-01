RIPATRANSONE – La Befana porta in dono ai Ripani uno straordinario regalo: la Webcam Live sul Borgo di Ripatransone.

È da una collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione ONLUS Istituti Riuniti Cardarelli che nasce l’idea di collocare sulla sommità della Torre dell’Istituto Cardarelli un occhio digitale puntato sul Centro Storico cittadino nella direttrice ovest-est.

Non solo immagini puntuali ma anche filmati timelapse che ritraggono il Belvedere del Piceno dall’alba al tramonto.

“L’installazione della Webcam Live sul Borgo di Ripatransone ha una grandissima valenza non solo Turistica e Comunicativa ma soprattutto Meteorologica”, commenta il Consigliere Delegato a Turismo ed Innovazione Stefano Fraticelli. “Proprio in queste ore siamo testimoni del peso mediatico che assumono le notizie legate al meteo e alla gestione dei relativi impatti. Tale dispositivo fornisce importanti indicazioni sull’evoluzione meteorologica ed offre un punto di osservazione importante per esperti del settore oltre che per i numerosi canali televisivi e siti che ne richiedono la trasmissione, vista la strategica posizione geografica della Città, e per tutti gli appassionati che desiderano visualizzare in diretta web uno dei Borghi più Belli d’Italia”.

tra le più suggestive location interessate si citano la Leggendaria Capanna Regina Margherita (Monte Rosa) e Castelluccio di Norcia. La webcam è accessibile all’indirizzo webcam.comuneripatransone.com e adotta una tecnologia di ripresa con immagini 4K. Il dispositivo è stato posizionato da “Scenari Digitali”, giovane azienda umbra che ha all’attivo importanti installazioni nei principali scenari Alpini ed Appenninici;

“Siamo molto felici e grati alla Fondazione Cardarelli per la collaborazione instaurata in tale circostanza, segno di un interesse comune nel voler valorizzare la Nostra Città ed offrire visibilità ad un contesto Storico ed Ambientale che non ha eguali in Italia”, le parole del Sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi.

