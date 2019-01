Dalle 17,30 spettacoli di danza e poi la discesa mozzafiato della grande vecchina dal Torrione, con conseguente gioco pirotecnico e tanti regali per i più piccoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non mancherà il divertimento neanche quest’anno in Piazza Sacconi, dove centinaia di grandi e piccini staranno con il naso all’insù a guardare le acrobazie della Befana che “Arecala da lu Campanò“. Dalle 17,30 spettacoli di danza e poi la discesa mozzafiato della grande vecchina dal Torrione, con conseguente gioco pirotecnico e tanti regali per i più piccoli.

