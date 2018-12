GIULIANOVA – La commissione esaminatrice, presieduta dal funzionario comunale Anna Breggia e composta da Sirio Maria Pomante e Silvia Santori, ha ammesso ai colloqui, che si terranno il 20 dicembre nella sede comunale di via Bindi a Giulianova, i diciotto che entro il 28 settembre scorso avevano presentato domanda di candidatura al bando per il progetto di servizio civile “I sentieri della cultura e della bellezza”.

Il progetto, al quale verranno ammessi 5 volontari, è finalizzato a facilitare la destagionalizzazione della fruizione del patrimonio artistico culturale di Giulianova attraverso la promozione del valore della conoscenza della cultura, a rendere la biblioteca uno spazio comunale più recettivo e di riferimento per il territorio, specialmente per i giovani, e a promuovere l’accesso alla cultura attraverso la creazione di nuovi strumenti digitali come una App dedicata al territorio.

L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul portale istituzionale (www.comune.giulianova.te.it) unitamente al verbale della commissione.

