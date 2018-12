MOSCIANO SANT’ANGELO – Gemitaiz altro grande colpo dell’accoppiata Dejavu drink and food & The Alley pub di Sant’Egidio che al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo torna per il suo tour invernale “Paradise Lost Club Tour”. Appuntamento il 7 dicembre alle 21.

Il rapper romano è reduce dal clamoroso successo di “Davide”, il suo terzo album in studio che ha collezionato milioni e milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming online, grazie anche ai proficui featuring con Coez, Achille Lauro e Gue Pequeno, seguito poi da un affollatissimo tour estivo. Gemitaiz è l’artista del compromesso del far convivere l’esigenza di esprimere la propria arte a quella di riuscire a permettersi una vita economicamente agiata, necessità essenziali senza le quali perderebbe la sua coerenza in quanto artista.

Una coerenza mostrata sin dai primi mixtape, raccolte di canzoni pubblicate in maniera totalmente indipendente con l’unico scopo di farsi conoscere al pubblico, al primo album “L’unico compromesso”, nel quale dà spazio alla propria arte e fa sì che questa dia da vivere.

Il disco, se pur con una dose di “commercialità”, ottiene un buon responso e nel 2014 esce il secondo album “Kepler” in collaborazione con MadMan, collega e amico di una vita che dopo neanche due mesi ottiene il disco d’oro. Nel 2016 è stato il turno di “Nonostante tutto”, che ha preparato il terreno alla consacrazione definitiva con “Davide”, che ha innalzato Gemitaiz nell’olimpo del rap nazionale.

Prevendite su Ciaotickets, Ticketone e 18app.

