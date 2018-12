GROTTAMMARE – Sabato 8 dicembre alle 16:30 a Grottammare verrà inaugurata la nuova edizione della mostra fotografica “Scatti & Misfatti Rock” realizzata dall’Associazione Culturale Implacabile Giacomo Antonini con il patrocinio del Comune di Grottammare.

Giunta alla quarta edizione, si tratta di una speciale rassegna di scatti catturati durante concerti rock da giovani fotografi provenienti da diverse parti d’Italia, con un background lavorativo variegato ma con una tratto distintivo comune: la passione per la musica dal vivo.

Esporranno: Sara Pittavino, Silvia Sternardi, Alessandro Plescia, Andrea Petinari, Fabio Pasquali, Gianluca David, Luca Di Stefano e Marco Ippoliti.

A differenza delle precedenti allestite durante eventi di musica dal vivo, la nuova mostra sarà ospitata per la prima volta indoor all’interno delle sale espositive del Museo dell’Illustrazione Comica nel periodo che va da sabato 8 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019 con apertura nei weekend dalle 16:30 alle 19:30 ed ingresso gratuito.

Per l’occasione verranno riproposte anche le foto facenti parte delle tre precedenti mostre realizzate negli scorsi anni per Maremoto Festival, ZapFest e Palanatale, per un totale di 32 fotografi coinvolti.

L’evento è parte del ricco programma natalizio del Comune di Grottammare e segna un altro importante passo nella collaborazione sempre più proficua fra l’amministrazione della città, Implacabile ed una scena rock locale che non vuole “gettare la spugna” nonostante l’attuale mancanza di vere politiche dedicate alla cultura giovanile nel resto del territorio piceno.

