GROTTAMMARE – In attesa della realizzazione della terza rassegna teatrale, prevista in primavera, l’associazione culturale Numeri 11 terrà due laboratori teatrali pomeridiani per i più piccoli, ispirati al testo “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Il primo si svolgerà venerdì 7 dicembre nella ludoteca “Isola che c’è” (Zona Ascolani), il secondo lunedì 10 dicembre nei locali di “Stile Libero” (zona Centro).

Gli appuntamenti nelle ludoteche anticipano, il progetto culturale dal titolo “PDF 2018-2019: pillole del fare”, con il quale i Numeri 11 intendono consolidare la presenza sul territorio dell’associazione. Si tratta di una rassegna di teatro contemporaneo, che porterà in scena momenti di attualità e interrogativi sul futuro, attraverso il racconto della vita e delle opere di persone e personaggi più o meno illustri del territorio. I dettagli della stagione sono in via di definizione.

Intanto, sul fronte delle Politiche giovanili, il Comune incassa il contributo regionale previsto per le attività di settore. E’ datato 28 novembre il decreto con cui l’ente regionale ha provveduto alla liquidazione di 14 mila euro per il progetto “Pensa-Crea-Aggregati” che ha permesso di organizzare corsi creativi e laboratori tecnologici durante lo scorso anno. Il contributo è pari a circa l’80% della spesa totale.

