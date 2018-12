RIPATRANSONE – Hanno approfittato dell’oscurità i malviventi che alle prime ore del 4 dicembre hanno agito in una ditta di Ripatransone per rubare.

Nel mirino dei ladri la Frigo Tecnica, situata sulla Valtesino. I ladri hanno smurato la cassaforte con una mola trafugata poco prima dall’officina presente in azienda.

I criminali hanno trafugato il contenuto presente all’interno: soldi, carte di credito ma anche una torcia e un giubbetto (bottino in fase di stima ma secondo indiscrezioni una somma ingente). I responsabili, dopo il colpo, si sono dati immediatamente alla fuga.

Sul posto, per gli accertamenti, sono giunti i carabinieri di Ripatransone. Non è un bel periodo per le ditte della Valtesino date le altre segnalazioni per furti o tentate effrazioni subite di recente.

Le Forze dell’Ordine sono al lavoro per fermare i responsabili.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 280 volte, 292 oggi)