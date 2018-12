Una band di pazzi imperdibile per gli amanti dell’Alternative rock in stile Arctic Monkeys. Sono metà di Stoccolma, metà del Canada e nel loro midollo scorre Rock’n’Roll allo stato puro

GROTTAMMARE – Sabato 8 dicembre a partire dalle ore 22 l’Osteria Infinito dell’Oste Middio a Grottammare in collaborazione della Seventeen Eventi è pronta ad accogliere una delle band più promettenti del panorama alternative/rock Internazionale: i Leopardism (Can/Swe).

Una band di pazzi imperdibile, i Leopardism, per gli amanti dell’Alternative rock in stile Arctic Monkeys. Sono metà di Stoccolma, metà del Canada e nel loro midollo scorre Rock’n’Roll allo stato puro. Scaldate i motori, i Leopardism vi faranno ballare come non mai.



Stanno per pubblicare il loro secondo album, And The Masterpiece Of Shit è stato registrato in tre settimane e ci sono voluti quattro anni per mixare. È come se il processo di missaggio avesse il pesante impatto dell’inerzia e delle relazioni a distanza. Attraversò le dita di tutti gli interessati come granelli di sabbia. Il risultato tuttavia è completamente soddisfacente nella sua semplicità. Hanno mantenuto il loro suono spoglio mentre continuano a spingerlo verso l’alto e le canzoni sono dinamiche e giocose. Anche se ci sono un sacco di idee schiacciate insieme, la colla del rock n ‘roll non fa altro che rovinarsi.

Ingresso gratuito. Info e Prenotazioni: 3663405738.

