GROTTAMMARE – Nell’ambito della manifestazione “Borgo in festa”, l’Associazione culturale Paese Alto presenta il calendario artistico di Matilde Menicozzi, sabato 8 dicembre alle ore 18 presso il Teatro dell’Arancio in Piazza Peretti a Grottammare.

Il calendario arrivato alla sua undicesima edizione, e intitolato “Consapevolezza”, è diventato un oggetto da collezionare e da esporre, non solo per la sua utilità, ma anche per la sua bellezza.

Realizzato con la tecnica ad acquerello, rappresenta un volto di donna, volitivo e determinato che afferma, con forza, la sua identità e il suo ruolo sociale.

“La donna del calendario 2019, ci dice la Menicozzi, è consapevole di se, del suo valore e della sua vita. Il simbolo del genere femminile che porta al collo, vuole stimolare la riflessione sulle difficoltà che ancora oggi si incontrano per una vera parità di genere. La violenza all’interno delle mura domestiche, ne è una drammatica conseguenza”.

La Menicozzi, già’ assessore alla cultura di Grottammare e dirigente alla Provincia di Ascoli Piceno, continua a sorprenderci con la sua arte sensibile, intelligente e piena di colore.

L’iniziativa patrocinata dal comune di Grottammare, è un appuntamento da non perdere.

