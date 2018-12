SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Francesco Mininni ha vinto anche lo Spain National Pro di Brasilian jiu jitsu, svoltosi a Malaga. L’atleta sambenedettese di origini pugliesi, che gareggia per il Team Checkmat di San Benedetto ha sconfitto in finale lo spagnolo Pavel Rojo del Team Gil Catarino e prosegue nella marcia verso i mondiali di Abu Dhabi del prossimo aprile.

“Sono contento del risultato ottenuto qui a Malaga – ha dichiarato un raggiante Mininni – ho affrontato un avversario che conoscevo ma contro il quale non avevo mai combattuto, in quanto lui proviene da una categoria di peso superiore. Quindi si è trattato di incontro molto difficile a livello fisico per me che però sono riuscito a portare dalla mia parte e l’esito positivo del match ripaga i sacrifici, il sudore e gli allenamenti di tutti i giorni insieme al team Checkmat di San Benedetto del Tronto. Grazie a Dio sono felice e ringrazio il mio coach Giacomo Tronelli, i maestri Rodrigo Silva e Juninho Crivellari, il preparatore atletico Mattia Gargano e i manager Pasquale Giancaspro e Antonio De Bari”.

I prossimi impegni validi per la fase finale del mondiale di Abu Dhabi sono in programma a febbraio ad Amsterdam e a marzo a Malaga e Londra.

