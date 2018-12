Grande l’esultanza delle rossoblu con la corsa sotto la curva per salutare i tifosi che le hanno sostenute per tutta la gara

GROTTAMMARE – Tra le mura amiche dello stadio Pirani di Grottammare una grande Samb supera 7 a 0 l’Orvieto nel campionato femminile di serie C Eccellenza e si porta ad un punto dalla vetta. La compagine rossoblu, che vanta la rosa di gran lunga più giovane del torneo, ha dominato la gara per tutti i 90 minuti confezionando almeno una decina di nitide occasioni per arrotondare ulteriormente il punteggio.

Evidentemente di buon auspicio è stata la calorosa accoglienza riservata alle “girl” dai tifosi rossoblu durante la sfilata al Riviera prima del match Samb-Padova in occasione della Giornata contro la violenza.

Messe in campo da mister Pompei con un 4-3-3 a trazione anteriore, la Samb inizia la gara schiacciando subito la compagine umbra nella propria metà campo. E dopo appena 2 minuti passa in vantaggio con un tiro da fuori della centrocampista Marano.

Sostenuta dal pubblico di casa, la Samb continua ad attaccare mettendo ripetutamente in affanno la retroguardia umbra. Ed al 5′ arriva il raddoppio ad opera dell’altra centrocampista Pontini che finalizza uno schema su calcio d’angolo con un gran tiro dal limite dell’area.

L’Orvieto reagisce e guadagna metri affacciandosi nell’area delle padrone di casa. Che, però, si difendono ordinatamente e si rendono pericolosa con veloci ripartenze. E proprio su una di queste arriva al 20’ il terzo gol con la punta centrale Castiglione. Le umbre accusano il colpo e le rossoblu continuano ad attaccare sfiorando ripetutamente la quarta rete. Che arriva al 40’ con un tiro cross dell’ala Ponzini che da posizione defilata spedisce la palla sotto l’incrocio dei pali. Nella ripresa l’Orvieto parte forte chiudendo le rossoblu nella propria metà campo, ma con il passare dei minuti la Samb torna in cattedra ed al 65’ cala la cinquina ancora con la bomber Castiglione che supera in velocità due avversarie ed insacca con un gran tiro da fuori.

Da qui in poi è un monologo delle rossoblù che sovrastano le avversarie creando numerose occasioni e mettendo a segno altre due reti: al 75’ con un gran sinistro della solita Pontini dalla distanza ed all’80’ con l’altra punta Clementi che supera in velocità la diretta avversaria ed insacca in diagonale sul secondo palo. Ed alla fine il triplice fischio evita alle umbre un passivo ancora più alto viste le numerosissime occasioni sprecate dalla Samb nei minuti finali.

Grande l’esultanza delle rossoblu con la corsa sotto la curva per salutare i tifosi che le hanno sostenute per tutta la gara. La bella giornata di sport si è conclusa con un ricco terzo tempo organizzato dalla Samb che ha visto le calciatrici di entrambe le squadre festeggiare insieme. Il prossimo turno di campionato, in programma domenica 9 dicembre, vede le rossoblu impegnate a Spoleto che raggiungeranno con il pullman della Canalibus sponsor ufficiale della Sambenedettese femminile.

Questa la formazione della Sambenedettese: 1. Scartozzi Marina, 2. Fioroni Maria, 3. Acciarri Chiara, 4. Romandini Camilla, 5. Bianchini Cristiana, 6. Malatesta Serena (capitano), 7. De Antonis Silvia, 8. Marano Martina, 9. Pontini Alessia Recchi, 10. Castiglione Greta, 11. Ponzini Rebecca. A DISPOSIZIONE: 12. Straccia Stefania, 13. Clementi Sofia, 14. Olivieri Francesca, 15. Sacchini Desire, 16. Spezzaferro Martina, 17. Marinelli Ludovica, 18 Recchi Benedetta, 19. Calamante Maya, 20. Tarakhel Nazim.

ALLENATORE: Silvestro Pompei. VICE Malatesta Pierdomenico. In panchina: preparatore dei portieri Alfredo Candellori, dirigente accompagnatore Giuseppe Merlini.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 200 volte, 200 oggi)