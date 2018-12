SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Ufficio Tributi del Comune di San Benedetto del Tronto ricorda che lunedì 17 dicembre 2018 (la scadenza di legge del 16 dicembre quest’anno cade di domenica) sarà l’ultimo giorno utile per pagare la seconda e ultima rata dell’IMU per tutte le tipologie di immobili diverse dall’abitazione principale.

La cosiddetta “prima casa” e una pertinenza sono infatti esenti dal pagamento dell’imposta. Fanno eccezione le abitazioni principali di lusso, cioè quelle classificate catastalmente come A/1, A/8 e A/9.

Le aliquote sono le stesse del 2017 ma in ogni caso l’’Ufficio Tributi è a disposizione degli utenti per stampare il modello F24 compilato (solo per posizioni già verificate e presenti in banca dati). Il pagamento può avvenire solo in banca o alla posta attraverso il modello F24.

Analogo servizio è disponibile on line collegandosi alla sezione “Servizi e pagamenti on line” del sito istituzionale www.comunesbt.it Basta inserire la propria username e la password (inviata a domicilio dei contribuenti con la lettera di aprile) e sarà possibile visionare sia l’importo totale dovuto sia stampare il modello F24 per il pagamento.

Chi ha smarrito la password può, se già si è autenticato in passato, recuperarla attraverso la funzione “recupero password”, chi invece non ha mai effettuato l’accesso può richiedere username e password scrivendo a tributi@comunesbt.it

In vista di questa scadenza, fino al 17 dicembre l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Tributi sarà ampliato come segue: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 13; martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Nello stesso periodo sarà attivo uno sportello nella delegazione comunale di via Turati a Porto d’Ascoli, aperto negli stessi orari.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 136 volte, 136 oggi)