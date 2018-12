Il centro ludico di via Gronchi sarà gestito dalle Amiche della Cooperativa A Piccoli Passi. Il centro ludico di via Manzoni sarà gestito dalla Coop Veritatis Splendor

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A breve ci sarà in Riviera l’inaugurazione dei due centri ludici polivalenti dal nome (ex Ludoteche Soqquadro e Liquiri) “L’albero di tutti”.

Venerdì 7 dicembre dalle ore 16.30 si inaugurerà il centro Ludico di via Gronchi (ex Ludoteca Liquiri) e lunedì 10 dicembre dalle ore 16.30 il centro Ludico di via Manzoni. Momentaneamente la ex Ludoteca Soqquadro è stata spostata lì in quanto sono in corso i lavori di ristrutturazione dell’edificio.

Il centro ludico di via Gronchi sarà gestito dalle Amiche della Cooperativa A Piccoli Passi.

Il centro ludico di via Manzoni sarà gestito dalla Coop Veritatis Splendor.

Le attività proposte saranno co-progettate con l’amministrazione Comunale. Il Centro Ludico di via Manzoni si trova nei locali del Centro Famiglie (ex consultorio).

