Per fortuna non si registrano gravi conseguenze alle persone rimaste coinvolte ma sono segnalati disagi anche per i lavori nella galleria interessata dal rogo di agosto

GROTTAMMARE – Mattinata difficile, quella del 4 dicembre, in autostrada.

Fra Pedaso e Grottammare è segnalata, da Autostrade per l’Italia, una coda di due chilometri in direzione sud per un incidente fra vetture. Dalle prime indiscrezioni non ci sarebbero conseguenze gravi alle persone rimaste coinvolte, soccorse dal personale sanitario del 118 giunto sul posto.

Disagi, invece, alla circolazione con code e rallentamenti anche per i lavori di ripristino della galleria interessata dal rogo di agosto. Sul luogo la Polizia Autostradale.

